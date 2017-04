Araceli González se expresó con vehemencia sobre la inseguridad en el programa de Mirtha Legrand y luego tuvo un chispazo con el diputado Nicolás Massot, Presidente del Bloque nacional de diputados del PRO.

"Yo vivo en estado de alerta, con un vértigo... No puedo hablarte mucho de política porque no estudié eso, puedo hablar como mamá, actriz, ciudadana. No sé lo que es dormir desde que mi hijo empezó a salir en auto. Ya lo cruzaron dos motos a mi hijo", expresó.



