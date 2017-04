En medio de los rumores de romance entre Magui Bravi y Adrián Suar, surgió una fuerte coincidencia entre la bailarina y la ex del productor, Griselda Siciliani. Es que, según trascendió, Bravi se habría operado la nariz al igual que Siciliani cuando comenzó a salir con Suar.

En este marco, habló la primera mujer del productor, Araceli González, quien no tuvo problemas en meterse al barro y lanzar picantes confesiones.



Luego de que los noteros le pregunten sobre la supuesta obsesión de Suar en operarle la nariz a sus novias, ella dijo: "Me contaron, jaja. Es genial lo que dicen". Y le habló a Suar a la cámara: "Mirá Adrián, nariz como la mía no vas a encontrar, porque la mía no está hecha".

