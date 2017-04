Embed Denuncian a una funcionaria que se burló de la muerte de Micaela Garcíahttps://t.co/XCN6fbTScu pic.twitter.com/1L1sXfWoCj — minutouno (@minutounocom) 10 de abril de 2017

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia,aseguró este lunes que, e haberse aprobado el nuevo Código Penal que impulsó el gobierno deel crimen deprobablemente no hubiese ocurrido porque su presunto asesino,, no hubiese obtenido la libertad.Prudente Zaffaroni evitó pronunciarse con contundencia en diálogo consobre la polémica decisión del juez de Ejecución Penal,, de liberar a Wagner, condenado por dos violaciones, y ahora principal sospechoso del asesinato de Micaela. "Habría que ver el expediente" aseguró y advirtió: "Lo quZaffaroni también restó importancia a los informes del Servicio Penitenciario que desaconsejaban la liberación de Wagner. ". Además, no se sabe qué grado de certeza científica tienen.. Un peritaje es distinto, tienen que fundarlo seriamente. Lamentablemente, apareció un señor irresponsable que apareció como candidato a presidente que ojalá no llegue nunca (N. de R. se refiere a), otros se asustaron. Si hubiera sido ley, esto no habría pasado", insistió.