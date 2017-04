Embed VIDEO: Mirá cómo reaccionan chicos de 16 años cuando ven Windows 95 https://t.co/4e9yvOmO4I pic.twitter.com/WcaHALxfT1 — minutouno (@minutounocom) March 8, 2016

"Esta actualización se enfoca en", destacó, directora de Windows para Argentina y Uruguay, durante una presentación de Creators realizada para la prensa en las oficinas porteñas de la gigante del software.A partir de este martes, los usuarios que ya cuenten con la última versión del sistema operativo podrán actualizar de forma gratuita -los que no, podrán optar por comprarla- su Windows 10, que Microsoft lanzó el año pasado y desde ese entonces está presente en "400 millones de dispositivos", según informó.Una de las novedades de Creators es, que permite crear de forma muy sencilla objetos 3D desde cero, cambiar colores, texturas, o convertir una imagen 2D "en una obra de arte" en tres dimensiones.Asimismo, esta opción se "potencia con la comunidad Remix3D.com , una plataforma de estilo librería online para compartir o acceder a imágenes 3D, con la posibilidad de imprimirlas luego en formato plano o 3D", explicó Cuff, quien estuvo acompañada por Hernán Freire, director del Negocio de Dispositivos y Distribución de Microsoft Argentina y Uruguay.En este punto, la directiva mostró en Paint la imagen en 3D de un planeta, "al cual se le pueden agregar personas, mover o generar profundidad para que, por ejemplo, los chicos hagan sus tareas de geografía", comentó.En relación con los videojuegos, con Creators los gamers podrán transmitir sus juegos e interactuar con la comunidad en tiempo real -sin necesidad de tener hardware o software extra- a través de la plataformaque tiene opción de verse con definición 4K.Los nuevos recursos -continuó Cuff- permitirán que los jugadores no solo vean sus transmisiones de juegos, sino que también interactúen o participen con los transmisores de contenido.Asimismo, "a través de programas como Xbox Play Anywhere, los jugadores pueden comprar un juego una vez y jugarlo tanto en la consola como en la PC con Windows 10", precisó.Respecto de la actualización de Edge -que desplazó al clásico Explorer-, una de las novedades es que se convertirá en elsubrayó Cuff, y destacó la posibilidad de usarlo para servicios de streaming como Netflix.Además, según aseguraron desde la compañía, "" y entre otras cosas "".La seguridad representa uno de los pilares que incluye Creators, destacó la directiva de Microsoft, por lo que invitó a los usuarios a actualizar esta versión "lo más pronto posible".