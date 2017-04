A cuatro meses de la trágica muerte de Santiago, el hermano menor de Nico Vázquez, el actor se mostró conmovido y habló con la prensa.





En el marco de la presentación de la gira nacional de El otro lado de la cama, Nico expresó su agradecimiento al público por haber estado en uno de los momentos más tristes de su vida. "Necesitaba estar acá. Quiero agradecer el respeto que tuvieron durante todos este tiempo, sé que tienen una onda increíble y les agradezco de corazón", expresó.





Luego enfatizó sobre la necesidad que tuvo de volver a trabajar a días del fallecimiento de su hermano. "Nada va a ser un bálsamo en este momento, pero sí es verdad que tengo una realidad distinta. Hay gente que quizás transita la misma desgracia que vivió mi familia y no llega a fin de mes, no tiene su casa, no come. Trato de agarrarme de esa realidad, eso es lo más balsámico que tiene mi vida", remarcó.





