Embed Condenan a 5 meses de prisión en suspenso a Cecilia Pando: http://t.co/NdrANqBkdi — minutouno (@minutounocom) 7 de marzo de 2013

, la activista de ultraderecha esposa de un ex militar y apologista del terrorismo de Estado estuvo este martes en los tribunales de Comodoro Py yEl episodio ocurrió en el marco de una audiencia que tenían que llevar a cabo los juecesde la Sala II de la Cámara Federal para escuchar las apelaciones ante los procesamientos que dictó el juezen una causa por la confección de un libro que nunca se publicó.Cuando aguardaban en un pasillo del edificio de tribunales el ex titular de la AFI y ex secretario de la Presidenciay el ex funcionario, que encabezó la Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010, apareció sorpresivamente Cecilia Pando. También estaba el ex jefe de Gobierno porteñoLa mujer se acercó a los ex funcionarios kirchneristas yLes dijo "yo viví la dictadura ". A todo esto, empleados de la Cámara Federal que se encontraban en ese piso presenciaron el insólito episodio., según contaron fuentes judiciales que presenciaron el hecho.Funcionarios de la Cámara debieron intervenir porque pensaron "se iban a las manos".La audiencia era para analizar los procesamientos en una causa por defraudación a la administración pública, en donde se investiga el uso de fondos para publicar un libro y por el que la Secretaría General de la Presidencia, entonces a cargo de Parrilli, le adelantó un dinero a la Casa de la Moneda para hacer la impresión que no se hizo.Los ex funcionarios ingresaron a la audiencia y Pando se retiró del segundo piso del edificio.