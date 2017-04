Embed ¿Cuánto aumentó el gas, la luz y el agua desde la asunción de Macri?https://t.co/1G0GhSRoBf pic.twitter.com/f0uez4F3z8 — minutouno (@minutounocom) 7 de abril de 2017

Embed AHORA La inflación de marzo fue del 2,4%, según el Indec https://t.co/CyBIANuNrV — minutouno (@minutounocom) 11 de abril de 2017

Si bien la situación impactará en el bolsillo de usuarios y consumidores, quienes sufrirán un mayor incremento serán quienes viven encomo pileta climatizada o losa radiante y, por consecuencia, tienen mayores consumos.Los consorcios que consuman unos 2.500 metros cúbicos de gas promedio por mes recibirán un incrementolo cual será prorrateado entre las unidades que conforman el edificio.Respecto de lo que pagaban cuando comenzó la reducción de subsidios el año pasado, el incremento para los consorcios será del 165%, con saltos de hasta 432% para los edificios que no logren reducir el consumo, según expertos del mercado energético.El aumento nacional en la tarifa de gas para sectores residenciales y comercialesel cual incluye una suba de 10,2% en el precio del gas en boca de pozo y un ajuste parcial para los servicios de transporte y distribución.Esto se suma a los aumentos de entre 61% y 148% en las boletas de electricidad para la región metropolitanay que impacta en las expensas por la energía utilizada en ascensores, pasillos, SUM, entre otros lugares comunes de los edificios.Estos ajustes podrían agravarprincipalmente jubilados e inquilinos que hayan perdido su empleo o más de 8 puntos porcentuales del poder adquisitivo de su salario durante 2016.Según un estudio de la Asociación de Administradores de Consorcios de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito porteños y la situación se agrava mes a mes.Las expensas de departamentos de 1 ó 2 ambientes se encuentranen la Capital y este año –tras los nuevos ajustes- finalizarán cerca de los 2.500 pesos.La titular del Centro de Educación al Consumidor,dijo que "preocupa mucho" la situación porque el verdadero impacto del ajuste de tarifas se sentirá entre mayo y junio."Los propietarios e inquilinos son, en muchos casos, trabajadores con un haberdijo la también integrante del Consejo Económico y Social porteño.Y evaluó en ese sentido que se están dandoa partir de que hay problemas como el de las expensas que "no fueron contemplados por el Gobierno nacional al definir las nuevas tarifas"."En ninguna momento se consideró esta problemática. Se desconoció o minimizó que hayaEsto es un condicionamiento que podría agravarse a futuro", advirtió Andrada.Evaluó también que el Gobierno debería ir eliminando los subsidios en un plazo de ocho años y no de cuatro como lo está haciendo:se quejó.También la empresa AYSA aumentará desde el 1 de mayopor lo que los usuarios sentirán el impacto en las expensas que pagarán en junio o, depende de cada administración, en julio.presidente de la asociación Consumidores Libres, aseguró que ese incremento es "un despropósito" porque se agrega a los aumentos que se produjeron el año pasado "que oscilan entre el 297% y el 375%".Otro ítem que ejercerá presión sobre las expensas en los próximos meses será el incremento de precios de los insumos,que en los primeros tres meses del 2017 subieron 6,1%, según consultoras privadas.