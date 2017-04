Yanina Latorre es una de las nuevas figuras confirmadas para el Bailando 2017 y contó, en diálogo exclusivo con RatingCero.com, cuál fue la reacción de su marido, el comentarista y ex futbolista Diego Latorre.





La panelista regresa a la pista después de su paso por el certamen en la edición del 2014 y una de las primeras cosas que celebró es que Soledad Silveyra no formará parte del jurado. "Me copa el jurado sin Solita. Me aburría su personaje y además la tengo cruzada de mi paso anterior por Showmatch", explicó Yanina.





