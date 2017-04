"Para mí lo que dice Diego Maradona es palabra santa", expresó Maxi López al ser consultado sobre si Mauro Icardi, la actual pareja de su ex Wanda Nara, debe ser convocado a la Selección argentina. Fue en clara referencia a la fuerte frase lanzada alguna vez por el "Diez": "A los traidores no hay que convocarlos".



"Mirala por Instagram. #QueLaSigaChupando", decía junto a la foto que se publicó desde el usuario MaxiLopez10. Sin embargo, este martes López aclaró que no tiene redes sociales y acusó a su ex mujer, Wanda Nara, de haberla publicado.

messi-mascherano-iniesta-maxi-lopez.jpg El ex delantero de River no se quiso perder la oportunidad de posar con los cracks

“Me pone muy triste todas las cosas que se dijeron de esa foto. Todo esto fue planeado. Le mandé la foto a mi ex para mis hijos, solo la teníamos ella y yo”.

, agregó sobre el especial pedido que le hizo a la mediática modelo y actual mujer de Mauro Icardi.





"No soy un tipo que se expresa por las redes sociales, no tengo ninguna", explicó y agregó:

“Mi ex ya había publicado cosas íntimas, esta foto la tenía ella y yo. Todo fue planeado”, insistió Maxi, que también contó las dificultades que pone Wanda cuando él quiere ver a sus hijos: “Cada vez que tengo que organizar algo con mi hijos es una guerra constante con mi ex. Lamentablemente no cambió nada mi situación con ella, es cada vez peor y cada vez meja ver menos a mis hijos”.