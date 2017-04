Caitlyn Jenner, el padrastro de Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, reveló que ya se sometió a una cirugía de reasignación de sexo, algo que se venía rumoreando.

En su libro autobiográfico, The Secrets of my Life, detalla: "La cirugía fue un éxito y me siento no solo maravillosa sino liberada".

