El ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos,, explicó los motivos de su renuncia en una dura carta que le envió al ministro de Energía en la cual lo trató de"Inicié este camino en el último tramo de mi vida pensando en los que vendrán. No tengo otro interés. Ya es tarde para dar rienda suelta al ego o el bolsillo. Pero mucho más tarde aún para torcer mis convicciones que, poco a poco fui descubriendo, no son las suyas", señala uno de los párrafos de la carta dirigida al ministro Aranguren.Y agrega: "Con el paso del tiempo fui sintiendo que cada vez estábamos más lejos. Fui entendiendo que la diversidad de opiniones es para usted un problema difícil de resolver, y que las decisiones que pensábamos tomar iban quedando en el camino víctimas de la coyuntura del cortísimo plazo que pasaban a ser los nuevos objetivos, fijados extra muros".

Luego, Sureda tilda de "autoritario" al ministro y explicó que la "distancia" entre ellos lo obligo a tomar la decisión de renunciar. "La distancia entre mis convicciones y su estilo de gestión llegó a ser tan grande que me enfrenté a un dilema de hierro. O mis convicciones o su autoritarismo", recalcó.

En otro tramo de la carta, contó cuál fue el episodio que desencadenó en su salida del ministerio: la negativa para que un periodista lo entreviste sobre aspectos técnicos de hidrocarburos.