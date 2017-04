Coco Sily, conductor de POP 101.5, estuvo de invitado en La Vuelta POP y allí contó una experiencia paranormal muy fuerte de su adolescencia.

"En una barra que tenía en Parque Centenario, de adolescente, me hacía el brujito. Yo no percibía nada pero me gustaba el personaje. Vamos a lo de Jorge, un amigo, a hacer el juego de la copa. Nunca íbamos a los de él. '¿Le decimos al Suru?', nos preguntábamos. Era un pibe que cayó en la barra hace poco. Le dijimos pero lo queríamos joder. Fue todo muy rápido. Nosotros nos sentábamos en el pasto con la guitarra. Le dijimos que íbamos a hacer un poco de espiritismo", inició en el programa de Héctor Rossi y Dani La Chepi.





