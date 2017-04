Embed ¿Cuánto aumentó el gas, la luz y el agua desde la asunción de Macri?https://t.co/1G0GhSRoBf pic.twitter.com/f0uez4F3z8 — minutouno (@minutounocom) 7 de abril de 2017

El vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA)se mostró preocupado este miércoles por el aumento de las tasas de financiación de referencia aplicadas por el Banco Central y advirtió que"Cómo encaran el combate de la inflación genera dos cuestiones negativas.. Por otro lado, muestra claramente que no les ha ido bien por ese rumbo. No es la forma en la que se debe combatir la inflación", aseveró.En declaraciones a, el empresario analizó también que con el nuevo índice de inflación dado a conocer el martes por el INDEC, que muestra un acumulado para el primer trimestre del 6,3%,Según Urtubey,, que permitiría a todos los sectores de la economía volver a un círculo virtuoso sin afectarse uno sobre otro".El dirigente de la UIA también recordó quey si bien dijo que "no va a haber soluciones mágicas", advirtió por "el grave problema de competitividad" que sufre el sector."De no aplicarse un plan integral de desarrollo, no se va a poder volver a un círculo virtuoso", añadió.