Estuvieron una semana desaparecidas y finalmente el domingo regresaron a su casa. Se trata de dos hermanas menores: Celeste Abigail Pirez, de 13 años y Karen Yanina Abril Pirez, de 15 años.



Desde el Ministerio Público no pudieron dar detalles acerca de su regreso, solo explicaron que volvieron a su hogar y que la madre avisó la novedad a la fiscalía, donde había realizado la denuncia de paradero.



Las dos chicas habían salido de su casa del barrio Aconcagua, de Godoy Cruz, el lunes 3 de abril cerca de las 13 y no regresaron. Sus padres no lograban comunicarse con ellas por lo que hicieron la denuncia en la Oficina Fiscal Nº4, de Godoy Cruz.

Finalmente, tras mantener al personal de búsqueda de personas trabajando intensamente durante días, el caso pudo esclarecerse.