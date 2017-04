Adam Sandler es uno de los actores más populares de Hollywood, donde protagonizó éxitos como Happy Gilmore y Como si fuera la primera vez. Pero a sus hijas Sunny (8) y Sadie (10) poco parece importarle el suceso de sus filmes.

Entrevistado por Ellen DeGeneres, Sandler dejó en claro que sus hijas no son grandes fanáticas de sus películas: "Primero me suplican verlas. Me dicen: 'Por favor, ¡no es justo! Déjanos ver tus películas. La gente siempre te dice cosas en la calle y no sabemos a qué es lo que se refieren'".





