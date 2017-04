Hace apenas un par de meses, Facebook presumía que su aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp (adquirida a terceros), se situaba en lo alto del podio gracias a la nada despreciable cifra de 1.200 millones de usuarios activos.





Messenger

Según informó David Marcus, responsable de Messenger desde 2014, el servicio ha ganado 200 millones de usuarios desde el pasado mes de julio, y tal y como muestran los análisis de Sensor Tower, las descargas de la aplicación crecieron un 5,66% entre el primer trimestre de 2016 y el de 2017. Pero,

Muchos cambios y una sola aplicación



Si echamos la vista atrás, veremos que durante todo el año 2016 y principios de este 2017, Facebook no ha parado de enfocar sus esfuerzos en ofrecer nuevas herramientas y funciones en todas sus aplicaciones y redes, incluida Messenger. Pudimos ver cómo las stories, presentes ya en todas las apps del grupo, también llegaban a Messenger con Messenger Day, aunque parece que no han tenido demasiado éxito.



Pero el asunto de las stories no ha sido lo único que Facebook implementó en su app de mensajería de origen, también pudimos ver cómo llegaban las nuevas reacciones y menciones o la posibilidad de compartir nuestra ubicación en vivo tanto en chats individuales como de grupo.



¿Será esto lo que ha conseguido llevar a Messenger al mismo nivel que WhatsApp? En parte puede que haya contribuido al crecimiento de los últimos meses pero lo que está claro es que lo que más le ha podido hacer crecer es la autonomía, es decir, la obligatoriedad a ser una app independiente dentro de la red social matriz.