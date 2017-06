"Fue una reacción inesperada a unos medicamentos"

Las pruebas de alcoholemia a las que se sometió el golfista estadounidenseLas dos pruebas de alcoholemia que le realizaron parecen respaldar las afirmaciones de Woods, quien había asegurado que la policía no le detuvo porque estuviera conduciendo borracho, sino porqueEl golfista, de 41 años, fue arrestado alrededor de las tres de la madrugada hora local en la ciudad de Jupiter, en el sureste de Florida, por conducir supuestamente bajo la influencia de sustancias tóxicas, alcohol y marihuana (DIU, en inglés)., según la oficina del alguacil del condado de Palm Beach, al norte de Miami., pero dos pruebas de alcoholemia que le practicaron "in situ" dieron negativo, recogen este martes medios locales.En un comunicado,"Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a unos medicamentos recetados. No me había dado cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", señaló Woods.