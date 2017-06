Madlyn Dugué - Concierto Final Iguazú en Concierto.jpg

En un escenario único como son las Cataratas del Iguazú, culminó este fin de semana "Iguazú en Concierto", el megafestival más importante del mundo de pequeños músicosCientos de niños y jóvenes de los más diversos países participaron del evento y por primera vez en la historia del festival, participó "Vamos al Colón–Formación de nuevos públicos" con "Pulgarcito", con la presencia del Director Artístico y de Producción del Teatro Colón, Enrique Arturo Diemecke, quien además dirigió "Oh fortuna" de Carmina Burana, en el gran cierre del concierto final.En un espectáculo de dos horas de duración, los 700 niños ensamblados en la gran orquesta "Maravillas del Mundo", desplegaron en escena su arte, tras una intensa preparación con los directores y profesores más destacados de Argentina y Latinoamérica. "Pegate" y "Un millón de amigos" fueron los últimos temas para terminar la fiesta a puro baile.Este año participaron del festival Petites Mains Symphoniques (Francia), el Ensamble de Instrumentos Tradicionales de la Academia de la Opera China de Shangai (China), la Orquestra de Cordas do Instituto GPA (Brasil), Watershed and Winad Marimba Band (Zimbabue), el Ballet del Instituto Superior y el Coro de Niños del Teatro Colón (Buenos Aires), el Coro de Niños Cantores de Córdoba, el Cuarteto ToliSax (Colombia), Little Stars String Trio (los hermanos americanos Breshears -Dustin Robert y Valery Candance (violín) y Starla Belle (violoncello), el Sistema de Orquestas Juveniles de Jujuy, la chelista británica Adelaide Harliono, el cantante colombiano Diego Alejandro Garcia Benavides y la Orquesta Juvenil Grillos Sinfónicos ( Misiones , Argentina), anfitriona del festival. También el argentino Santiago Sosa, pianista de 16 años, los rusos Elena Krivorotova y Rublev Aleksandr, flautista de 10 años y trompetista de 11 años, respectivamente, la cantante francesa Madlyn Dugué de 8 años, el quenista Junhior Arroyo Seijas de 13 años y el cantante colombiano Jorge Nasra Molina de 10 años, quienes resultaron ganadores del concurso "Iguazú en Concierto AUDITION".Durante cinco días se sucedieron conciertos interpretados por orquestas, coros y solistas que presentaron sus repertorios, con piezas musicales que van desde los clásicos hasta los más representativos de sus culturas, todos con entrada libre y gratuita. Con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, también se celebró el Gran Cierre de "Iguazú en Concierto Académico" el pasado viernes 26.Este año, con transmisión en vivo por Facebook y YouTube, más de 25.000 espectadores ya han presenciado este evento y millones de personas alrededor del mundo lo han visto por televisión, radio y redes sociales, creando una comunidad de fieles y activos seguidores, con una repercusión que excede a la prensa argentina, con artículos en prestigiosos medios de Rusia, China y Singapur, entre otros. Más información en www.iguazuenconcierto.com