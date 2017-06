JUBILADA ASALTADA

, contó Rosa Fagionato, de 75 años, en diálogo conSegún el relato de la jubilada, eran dos hombres que primero hicieron como que revisaban el poste de luz en la calle Guayaquil al 1500, al que se subieron con facilidad,"Miraron los cables y me dicen ´tenemos que pasar porque no es acá el problema´ y los dejé pasar. Hacían que arreglaban los cables y los arrancaban hasta que uno me dice ´no me traes un vaso de agua´,, continuó su relato Fagionato.Los delincuentes, que en este punto ya eran tres porque adentro de la casa se sumó un tercero, le preguntaban si tenía dinero y oro.Con el dinero, sin embargo, las agresiones no cesaron. "Cuando se fueron y me pude desatar, fui a buscar a una vecina y le dije que llamara a mi hija".Los brutales ataques a jubilados parecen recrudecer, ya que en los últimos días fueron golpeadas dos parejas de ancianos: una en Lomas de Zamora y otra en Balcarce, ambas en ocasión de robo.