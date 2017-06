Lo hizo en el marco del juicio que se lleva adelante por el crimen de la nena de 11 años que fue asesinada en 2011.

La mamá de Candela desmintió que su hija haya hablado con su familia

El Tribunal Oral Criminal número 3 de Morón encabeza las audiencias y los imputados son Jara, Hugo Bermúdez y Fabián Gómez. La hipótesis era que el secuestro y asesinato de la adolescente fue una venganza contra el padre de la joven, preso por piratería del asfalto.

Sin embargo, los imputados no se conocían, no tenían llamadas entre ellos y no había pruebas reales de amenazas contra Rodríguez, que llevaba un año y medio preso. El único punto de relevancia en el expediente era una llamada en la que una voz masculina afirmaba: "Ahora sí que nunca más vas a encontrar a tu hija. Jamás la vas a encontrar. Te lo aseguro, hasta que esa conchuda devuelva la guita, no la van a ver más. Que le pregunte al marido dónde dejó la guita". La Gendarmería peritó la cinta y afirmó que se trataba de la voz de Jara.