Familiares y amigos de, el joven de 21 años que desapareció hace 27 días en la ciudad peruana de Aguas Calientes cuando se predisponía a ascender a las ruinas derealizarán el próximo viernes una "sentada" enAlejandra Gaztelu, la mamá de Federico, solicitó este miércoles en la Cancillería que intermedie ante la Justicia peruana para que se incremente el personal de las fuerzas de seguridad abocadas a la búsqueda y se implementen operativos paralelos para dar con el joven."Vinimos a pedir más gente porque el área (donde podría estar) es inmensa y estamos en una búsqueda a contrarreloj", dijo aGaztelu, quién explicó que 14 personas están buscando a su hijo por el camino tradicional y por el turístico, además de las aguas del río Vicanota que atraviesa los senderos.Diez de los rescatistas son peruanos -entre efectivos de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña (USAM) de la Policía Nacional del Perú y guías- y cuatro son argentinos, miembros de Cascos Blancos."Lo que queremos es que se sumen rescatistas especializados de Lima y que se vea la posibilidad de sumar a la gente de una ONG internacional de rescate", dijo.Gaztelu explicó que por el momento el único equipamiento adicional que se está empleando en la búsqueda es "un drone" y "dos perros entrenados".Alfredo,porque "no los dejan acompañar" a los rescatistas en sus labores de búsqueda."Los efectivos de Cascos Blancos que viajaron son los mejores, pero pedimos que se sume más gente que pueda ponerse a su mando, seguir sus directivas y repartirse la tarea para abarcar más espacio", dijo Alejandra, que sin embargo cuestionó que "todavía no peinaron" el sendero denominado "De la Hidroeléctrica" que describe Federico en un audio de Whatsapp enviado a una amiga en junio del año pasado.Respecto a las hipótesis sobre lo que podría haberle ocurrido a su hijo, Gaztelu se inclina por pensar que "capaz está perdido y está caminando en circulo en un lugar del que no va poder salir si nadie lo va buscar".