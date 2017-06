Marcos Peña, respondió a las críticas de los legisladores kirchneristas con un sonoro "¡háganse cargo de algo alguna vez, no vendan humo!". En su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 22 de marzo pasado el jefe de Gabinete,, respondió a las críticas de los legisladores kirchneristas con un sonoro "

Este miércoles Peña volvió a Diputados a brindar un nuevo informe y el ex ministro de Economíay apeló a sus mismas palabras. Son neoliberales y así es como piensan, por más cambios de peinados, cambio de looks que se hagan, porque si van a los barrios no se van a encontrar con esa estadística", disparó Kicillof.El ex ministro de Economía repasó los precios del kilo de pan y de la carne y se preguntó "¿qué van a hacer con la leche?". Denunció además queTambién le recordó las promesas incumplidas de campaña yRecordó que el macrismo "prometió el 82% móvil y la no caída progresiva de las jubilaciones; prometió Fútbol para Todos, y se ha privatizado; prometió sacar el impuesto a las Ganancias, y se ha ampliado; buenos salarios docentes, y el conflicto todavía no se soluciona; accionan legalmente contra sectores que empiezan sus paritarias, y los han privado del instrumento legal que es la paritaria nacional".