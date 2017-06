Embed

































El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) desmintió este miércoles al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , quien había expresado que el organismo estadístico estaba revisando las mediciones de pobreza en Córdoba.A través de un comunicado, el organismo oficial sostuvo quepuedan ser interpretadas como una afectación de la independencia técnica del organismo".Puntualmente, Dujovne había sostenido en declaraciones radiales queLas autoridades están revisando si hay un sesgo metodológico, pero desde ya no hay ninguna intencionalidad política". "Lo que es confiable son las intenciones del INDEC, que es independiente. Eso no quiere decir que, eventualmente, puede haber una revisión metodológica", agregó.Al respecto, el INDEC aclaró que "se han mantenido numerosas reuniones con los funcionarios de la Dirección General de Estadística y Censos de esa provincia, a partir de las cuales no se observa que exista ninguna objeción metodológica sólida respecto de los resultados obtenidos".Asimismo, dijo que "en consecuencia, no se está efectuando ninguna revisión de las cifras publicadas", aunque aclaró que"El Instituto observa con preocupación que las manifestaciones del señor Ministro puedan ser interpretadas como una afectación de la independencia técnica del organismo", resaltó.Según pudo saber, en el Palacio de Hacienda minimizaron la reacción del INDEC y reafirmaron su condición de absoluta independencia. "De ninguna manera hay una injerencia del INDEC", resaltaron fuentes de la cartera que conduce Dujovne.