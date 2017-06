Embed Lázaro Báez dejó el Hospital Penitenciario y regresó a su celda https://t.co/RpylSKX4S9 pic.twitter.com/ONeoXK6bk0 — minutouno (@minutounocom) 15 de abril de 2017

La Cámara Federal porteña en un duro fallo contra el juezy el fiscal. En tanto se pronunció a favor de que en algún momento deban unificarse todas las causas de corrupción vinculadas a las maniobras investigadas.El fallo de la sala II de la Cámara es una respuesta a un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que había solicitado directamente la indagatoria de la ex presidentadel ex ministro de Planificación, entre otros, lo que fue rechazado por el juez Casanello.En su resolución la Cámaraen los que se investiga la obra pública y las empresas de la ex familia presidencial.El fallo critica al juez por su "inactividad", "esquivando" indicaciones que la misma Cámara le había dado en otras oportunidades. TambiénCriticó al fiscal "en tanto su larga y anunciada actividad tendiente a promover que alguno de los Báez aporte los datos necesarios como imputado colaborador ni se terminó por concretar, ni puede constituir el único curso de acción posible para avanzar en la pesquisa contra los funcionarios que –como se dijo- ya se hallan involucrados en ella; ni logró avanzar cuando se le delegó esa parte de la investigación".La Cámara recordó que"resulta hasta aquí el principal investigado en esta causaseguida a determinar los movimientos deque irregularmente le fueron concedidas".–y su circulación- vinculado a este proceso, desatendiendo palmariamente las denuncias de origen –que se refuerzan por el sentido común- de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita", indicó la Cámara."Es momento que Juez y Fiscal encaminen la encuesta –también con la necesaria colaboración efectiva de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos de manera que la respuesta al planteo de legitimación pasiva fluya positivamente del análisis de la causa –cualquiera sea su resultado- no, como en esta ocasión, por omisión y por no haber sido investigado".que, como se dijo, se encuentran íntimamente vinculadas, de suerte tal que aun cuando por su magnitud deban transitar esta etapa por separado, confluyan a la conformación de un gran debate que permita dilucidar los cuantiosos hechos de corrupción involucrados", dice el fallo.