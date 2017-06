Eran las 5.15 de la madrugada de este jueves cuando Alberto Regino Roldán se acercó a la Subcomisaría de Nueva Francia, una pequeña localidad de Santiago del Estero. "Maté a mi mujer", les dijo a los efectivos e inmediatamente quedó detenido.

Sin titubear, les contó que había agarrado un cuchillo de la cocina y que mientras Natalia del Carmen dormía comenzó a agredirla con el arma blanca. El hecho había sucedido a las cuatro de la mañana.

Embed

Dra. Cecilia Gómez Castañeda, con el fin de conocer los detalles del brutal Roldán será indagado en las próximas horas por la Fiscal, con el fin de conocer los detalles del brutal femicidio que conmociona a Nueva Francia.

"No me explico cómo mi hijo pudo haber hecho una cosa así", dijo entre lágrimas la mamá del agresor. "No entiendo que le pasó a mi hijo", aseguró.

La justicia trata de determinar los pormenores del violento homicidio. Se trata de determinar si existieron casos de violencia de género entre la pareja.