"Carloncho" está a punto de cerrar sus puertas en el único local que quedó tras los años de esplendor. Se trata del dueño de la mítica pizzería que logró ser la mejor pizza de La Plata en el único local que quedó tras los años de esplendor.

"El dueño no me renueva el contrato de alquiler porque van a tirar abajo el local y no me dan los números para alquilar uno nuevo. Me echan, tengo que cerrar", aseguró Carlos Barrese.

Para explicar cómo fue una pizzería tan reconocida este a punto de cerrar sus puertas, Barrese asegura que "es una larga historia. Algunos negocios me salieron mal y tuve que cerrar varios locales".

Embed

El hombre, de 77 años, tiene hijos, pero no tiene una relación fluuida. "Son hijos de la vida", asegura y relata su historia: "Yo quedé huérfano de chiquito y viví casi 20 años en institutos de menores. Después estuve preso durante 17 años en penales de adultos".



Cuando quedó libre, viajó a Estados Unidos, donde conoció la técnica de la pizza a la piedra y volvió decidido a emprender su propio negocio y llegó a convertirse en la mejor pizzería de La Plata.

"Quien nace como nací, pobre y sólo, está condenado a morir de la misma manera", dijo el hombre con los ojos llenos de lágrimas al verse obligado a cerrar el lugar en los próximos meses si no consigue un local accesible. "Acá pagaba 6 mil pesos, un local nuevo me pide 30 mil. Es imposible", aseguró.