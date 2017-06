Laurita Fernández no oculta la incomodidad que sintió al abrir la pista del Bailando con Fede Bal, después de la separación. "Realmente me sentí mal", manifestó desde un primer momento.

La bailarina se volvió a expresar al respecto y llegó a poner en duda su continuidad en el programa: "Después de bailar, cuando me aflojé, estaba haciendo las notas y me empezaron a preguntar por las fotos de la pantalla (estaba Flor Marcasoli de fondo). Yo traté de tomármelo con humor, sino tendría que haber agarrado un bate de béisbol y romper todas las pantallas. Tendría que haber hecho eso si yo de verdad hacía lo que me nacía hacer".





