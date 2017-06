TRUMP.mp4

El presidente Donald Trump anunció este jueves quedurante un evento en la Casa Blanca. "Estados Unidos está de regreso", dijo el mandatario en la Casa Blanca.Para justificar la polémica decisión,La reacción al interior mismo de los Estados Unidos no tardó en llegar y el ex presidentelamentó queY siguió: "Aunque este Gobierno se une a un pequeño puñado de países que rechazan el futuro , confío en que nuestros estados, empresas y ciudades darán un paso al frente y harán aún más para liderar el camino" en la lucha contra el cambio climático.Trump advirtió que el Acuerdo de París, firmado por más de 200 países,y adelantó que intentará negociar un acuerdo climático "mejor" que el de París. Dijo además que quiere que Estados Unidos siga siendo un "líder" global en la protección del medioambiente, pero de manera "justa", y denunció queLa presión de China, la Unión Europea y el Reino Unido para que Estados Unidos cumpla con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático no tuvieron respuesta alguna en la Casa Blanca.