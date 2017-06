Esteban Lamothe (34) habló de la separación de Julieta Zylberberg (40), con quien estuvo en pareja durante 10 años y tuvieron a Luis Ernesto (5). "Es un momento de tristeza, de dolor y muy íntimo. No me interesa compartir detalles de mi vida pero entiendo que soy famoso", fueron las primeras palabras del actor, que el año pasado sufrió rumores de affaire con Griselda Siciliani.

"Me separo porque tengo 10 años de pareja, no por Griselda, con quien no estuve, ni estoy, ni voy a estar", aclaró Esteban, que en 2016 protagonizó Educando a Nina.

