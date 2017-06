Desde el 21 de agosto del 2015, cuando Fernando Farré asesinó de 74 puñaladas a su esposa, no volvió a ver a sus hijos. Los tres, una nena y dos varones, tienen un "rechazo absoluto" hacia su padre. Así lo contó durante el juicio oral la hermana de Claudia Schaefer, Sandra, quien desde el día del crimen tiene la custodia de los nenes.

y le tienen un rechazo absoluto al padre, no lo quieren ni ver", dijo Sandra Schaefer luego de testificar frente al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, que sigue el juicio por el femicidio cometido en el country Martindale de Pilar.

Sandra está casada y tiene dos hijos quienes tuvieron que amoldarse a convivir con sus primos. "Al principio parecía un fin de semana, pero después tuvimos que empezar a convivir en serio", aseguró y agregó: "Mi sobrina (la hija mayor) tiene esa añoranza cuando ve que está en el seno de una familia, porque ve algo que ella no tuvo", dijo, y aclaró que los tres chicos se encuentran bajo terapia psicológica, especialmente el menor, que tiene autismo, y que la escuela a la que concurren "es súper contenedora".

La mujer contó además que cuando realizaron los trámites para obtener los nuevos DNI, los nenes "firmaban con el apellido de Schaefer y no con el de su papá".

"No pueden cambiarlo, pero a mí me causó mucho impacto", expresó, y en la misma línea comentó que ese mismo año, cuando se egresó de la primaria el del medio, "le iban a dar el diploma y lo llamaron en orden alfabético por la 'F'", pero que lo llamaron con el apellido de su mamá: "Se me puso la piel de gallina, porque lo había pedido él", contó.

La hermana de la víctima además contó que Farré no se hace cargo económicamente de sus hijos. En ese sentido, el abogado José Cárdenas, que estaba asesorando a Claudia con el tema del divorcio, la ayudó a obtener el recurso de exclusión del departamento en el que convivía la pareja en el Barrio Norte porteño, había declarado que Farré "no paga la cuota alimentaria de sus hijos desde hace un año".

El letrado aclaró que el incumplimiento se registra a pesar de que poco más de un mes antes del femicidio de su esposa Farré cobró una indemnización de 8.500.000 pesos al ser despedido de la empresa de cosméticos Coty.

"La plata de la indemnización desapareció, lo poco que había quedado lo retiró la madre de él", sumó al respecto la tía de los menores, quien además consideró que "no entra en la cabeza de nadie" que "no estén cobrando una cuota alimentaria cuando hay bienes" para mantenerlos.