A causa de la intensa niebla que se registra en Santa Fe, se produjo un choque múltiple entre cinco camiones donde uno de los conductores perdió la vida. Hay otras cinco personas heridas de las cuales una está grave.

El accidente se produjo en la ruta AO12 en el kilómetro 47, a la altura de Roldán.

Embed

Uno de los bomberos voluntarios que actuaron en el lugar, Uriel Bruera, detalló que el aviso lo recibieron en la madrugada de este viernes.

"Nos hicimos presentes y nos encontramos con un choque en cadena entre cinco camiones. Aparentemente por la niebla que reinaba en el lugar, uno de los camiones quiso tirarse a la banquina para no seguir transitando y otro que venía atrás lo chocó".

choque-multiple-5-camiones-info1.jpg

"Había una persona fallecida y otro camión con la cabina destruida y tuvimos que ayudar a salir al conductor. Cuando empezamos a trabajar uno de los camiones tuvo un principio de incendio", describió.

"No se veía a cinco metros, algo nunca visto, le recomendaría a todo el mundo que no circule porque no son condiciones para estar en una cinta asfáltica", agregó.

choque-multiple-5-camiones-info2.jpg

La víctima conducía un camión blanco con acoplado de la empresa Transporte Vaquen.