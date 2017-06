Claudia Villafañe fue sobreseída en la causa de estafa procesal contra Diego Maradona. Este viernes, la ex del futbolista volvió a hablar de sus sensaciones y reveló una insólita actitud del ex futbolista.

"Estoy contenta. No esperaba otra cosa. No había hecho nada para que esto salga de otra manera. Me largué a llorar cuando me enteré. Después me tranquilice porque tenía que trabajar. Las llamé a mis hijas para contarle", aseguró.





