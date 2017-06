audio bebe jose palazzo show la renga huracan.mp3

Los fanáticos de La Renga estaban con muchas ganas de volver a ver a la banda en capital federal, pero eso finalmente no ocurrirá ya que la Policía Federal no autorizó la realización de los seis conciertos que tenía planeado realizar en el estadio deEl productor de la banda de rock,, confirmó en declaraciones a radioque el informe policial denegó la autorización para los shows del 28 de junio, 1, 5, 8, 12 y 15 de julio, por no considerarlo viable.