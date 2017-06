Embed Urtubey reveló los deseos de ser padres con Isabel Macedo https://t.co/tCqICXbHmr pic.twitter.com/jvSwcsMIo1 — minutouno (@minutounocom) 28 de mayo de 2017

El gobernador de la provincia de Salta adelantó este viernes que su provincia no adherirá al Pacto Federal Minero que se firmará el próximo lunes entre el Gobierno Nacional y varios gobiernos provinciales. "Creo que se requiere mayor discusión sobre el proyecto porque, hoy, la Argentina necesita sostener reglas de juego claras para alentar inversiones y, en este documento, existen puntos que atentan contra eso. Por tal motivo, nuestra provincia no adherirá".El mandatario provincialpor lo cual consideró que no están consensuados todos los puntos del acuerdo, y que "deberíamos acercar más a todas las partes, empresas, cámaras y los Gobiernos"."Está claro que", afirmó Urtubey quien enfatizó que "esto podría generar un golpe a la confianza en un país que busca atraer inversiones".El salteñocomo la idea de armonizar el desarrollo equilibrado y sustentable de la actividad minera en el país, el otorgamiento de beneficios sociales en las provincias generando así confianza de los ciudadanos de cada región, como también en el impulso al empleo de mano de obra local y capacitada y el desarrollo de proveedores locales, aunque consideró que"También, por lo que se debería estudiar un poco más en detalle el acuerdo", finalizó Urtubey