Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe se separaron después de diez años de relación. En medio de versiones que indican a Griselda Siciliani como la tercera en discordia, la ex pareja trata de sacarla del tema.

Después de que Lamothe asegure que "no estuvo ni estará" con Siciliani, Zylberberg reafirmó la explicación: "Entiendo y escucho las cosas que dicen. No me pidan que participe de eso. Ni Gri (Siciliani) ni nadie tiene que ver con esta decisión. Son decisiones que no se toman de un día para otro. No me interesa lo que decidan decir. Una separación es un proceso complejo y profundo. Definitiva es la muerte, nada más. La separación es en buen término".

