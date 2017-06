co creador whatsapp koum

El creador de Whatsapp , Jan Koum, reveló quedebido a lo complicado que le resultó retener los prefijos de los números de teléfono locales."Viajé por Argentina, Rusia, Ucrania, Hungría, Israel y muchos otros países. Estuve de viaje dos o tres meses y lo que más me costó fue estar en contacto con mis amigos, en especial en Argentina", relató Koum durante una charla en la Universidad de Stanford "Yo no sé si alguien acá es de Argentina o estuvo en Argentina... Sí, vos... ¿cuál era tu código de área?. Cuando estuve ahí no sabía cómo llamar a la gente ni cómo me iban a llamar a mí", explicó el creador de Whatsapp, quien visitó el país en 2008."Compré una tarjeta SIM pero no sabía cómo me tenían que llamar", bromeó Koum, quien eventualmente le vendió su programa a Facebook por 19 mil millones de dólares.Y aún así la aplicación de mensajería celular no cuenta con un emoticón del mate.