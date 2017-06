Luis Ventura le respondió a Jorge Rial, que esta semana había criticado la nominación de Intrusos como magazine en los Martín Fierro. El presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina) habló de las polémicas e irónicas palabras que tuvo el conductor del programa de América sobre las ternas de la entrega de premios más importante de la televisión argentina.

"Rial te pega tres tiros y después te da un merthiolate", aseguró Ventura al referirse a la reacción de su ex compañero que rechazó su nominación a los Martín Fierro. "Yo lo conozco y sé cómo es su juego mediático. Y no me hirió ni me molestó, ya lo conozco, hace un show", agregó en declaraciones radiales.

