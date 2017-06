La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, indicó este sábado que "las purgas policiales no alcanzan", y aclaró que "hay que marcar pautas de conducta" a través de los jueces y dependencias como asuntos internos.

Durante su participación en "La Noche de Mirtha", la mandataria reconoció que la inseguridad es su "principal preocupación". "Vamos a llegar hasta donde haga falta y sabemos que tenemos que empezar por cambiar las instituciones como la Policía, la Justicia y el Servicio Penitenciario", declaró.

"Tenemos 90 mil policías trabajando todos los días en un sistema corrupto y vamos a tardar en modificarlo", consideró y agregó que "los efectivos deben justificar su patrimonio, al igual que los jueces y los políticos".

También se mostró confiada el triunfo de Cambiemos en las legislativas de este año: "Las elecciones son importantes para que se ratifique el cambio. Cuando voy a los barrios, la gente y las madres me reconocen que nosotros no tenemos nada que ver con las mafias, que no somos cómplices de quienes matan y usan a sus hijos".