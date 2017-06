Embed VIDEO: Psicosis terrorista: 200 hinchas de Juventus heridos en una estampida https://t.co/dziKizHpcU pic.twitter.com/y03abQf0qZ — minutouno (@minutounocom) 4 de junio de 2017

May presidió esta mañana una reunión del comité de emergencias Cobra, en el que participa la cúpula de la seguridad y la inteligencia británicas, tras los ataques terroristas que dejaron anoche siete muertos y cerca de medio centenar de heridos en Londres. La jefa de Gobierno se mostró partidaria de, dijo May en una conferencia ante el número 10 de Downing Street, su residencia oficial en la capital británica.La primera ministra indicó que la organización de los tres ataques no está conectada, pero guardan entre ellos la relación de estar instigados por elafirmó.Por ese motivo, la dirigente conservadora estableció como una prioridadEl Reino Unido debe además"Debemos hacernos más robustos a la hora de identificar y señalar (el extremismo), tanto en el sector público como en el sector privado. Eso requerirá en ocasiones mantener algunas conversaciones difíciles, en ocasiones embarazosas, pero el país necesita actuar unido luchar contra este extremismo", afirmó.La primera ministra, que aspira a ganar las elecciones generales del próximo jueves, esgrimió que es necesario revisar la estrategia antiterrorista en el Reino Unido paraLa jefa de Gobierno confirmó además que la, que la mayoría de partidos suspendió a nivel nacional ante los ataques del sábado,