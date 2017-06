A un mes de sus shows en el Gran Rex por la gira Got me Started Tour, Tini Stoessel estuvo como invitada al programa de Mirtha Legrand con un look súper jugado.La ídola teen usó un mono negro largo con un gran escote y espalda al descubierto que acompañó con un maquillaje smokey eyes.Mirá las fotos y el video en RatingCero.com