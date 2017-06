Caminando tranquilamente por las calles vacías, los tres terroristas Puente de Londres fueron capturados por una cámara antes del feroz ataque con cuchillos.

Los atacantes, que llevaban chalecos con explosivos falsos, fueron filmadas paseando cerca de un mercado de la ciudad momentos después de que abandonaran la camioneta blanca utilizada para acribillar a los peatones en el puente de Londres y lanzarse a apuñalar gente en Borough Market, una zona de bares y restaurantes.



La policía mató a los tres hombres 8 minutos después de recibir el aviso del incidente. Hasta el momento no se conocen sus identidades.



Terroristas

En tanto, la Policía ya detuvo a doce personas por el doble ataque terrorista que la primera ministra británica Theresa May atribuyó al fundamentalismo islámico. Los sospechosos fueron arrestados en el barrio de Barking, en el este de Londres, en conexión con los incidentes de la noche pasada en London Bridge y en la zona de Borough Market, indicaron las fuerzas de seguridad. Uno de los allanamientos habría sido en la casa de uno de los tres autores del atentado, cuyas imágenes acaban de difundirse.



Al término de una reunión extraordinaria de su comité de seguridad, May dijo que el país se enfrenta "a una nueva forma de amenaza" en las que los autores de los atentados "se copian unos a otros" y se inspiran en la "malvada ideología del extremismo islamista". "El terrorismo alimenta al terrorismo y los autores pasan al acto, no basándose en complots cuidadosamente preparados, sino que se copian los unos a los otros utilizando los medios más ordinarios", dijo May después de la reunión.