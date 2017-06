Embed El Cruce de los Andes en Google Street Viewhttps://t.co/RXENLTXiRV pic.twitter.com/LljXfuap82 — minutouno (@minutounocom) March 29, 2017

Se trata de las publicidades que entorpecen la navegación web y que no cumplen con los estándares establecidos por laun organismo compuesto por empresas y asociaciones involucradas en medios online, como el propio Google , Facebook,y el"Es demasiado común que la gente encuentre anuncios molestos e intrusivos en la web, como los que emiten música de forma inesperada o le obligan a esperar 10 segundos antes de que pueda ver el contenido de la página", señaló el vice presidente de Anuncios y Comercio de Google,"Estas experiencias frustrantes pueden llevar a algunas personas a bloquear todos los anuncios, lo que significa un gran impacto a los creadores de contenidos, periodistas, desarrolladores web y videógrafos que", agregó en una nota publicada en el blog corporativo.Allí Googleya que desde el año próximo Chrome no mostrará ese tipo de anuncios, entre los que incluyó a los propios de Google que no se hayan adaptado.A modo de guía, la empresa estadounidense ofrece una herramienta para que los anunciantes desarrollen nuevos modelos para las publicidades, en una serie de consejos y análisis