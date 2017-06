Embed Las últimas palabras de Farré fueron a sus hijos: "Perdón, los quiero" https://t.co/1aGVJQDi6h pic.twitter.com/xV2o81j07g — minutouno (@minutounocom) 5 de junio de 2017

Culminada la etapa de los alegatos y tras las últimas palabras del acusado, está previsto que este martes a partir de las 9 el juradoLa particularidad del juicio por jurados es que para que el acusado sea condenado a prisión perpetua, el bloque acusador de fiscalía y querella se verá obligado a lograrque voten, quienes deben estar convencidos de que Farré actuó con pleno uso de sus facultades mentales.Para lograr la condena atenuada por un estado de emoción violenta, alcanzará con queEn caso de que haya una disidencia de tres o más jurados, y que luego de tres votaciones no se llegue a un acuerdo, el jurado se declarará "estancado",y se ordenará realizar otro debate con un nuevo jurado.Por eso, para evitar la pena de prisión perpetua, a Farré le alcanzará con que uno solo de los jurados no esté de acuerdo, aunque para lograr su máxima pretensión, es decir, un veredicto denecesitará una mayoría de 10 votos.Farré, de 54 años, fue detenido el 21 de agosto de 2015 luego de asesinar a su mujer, Claudia Schaefer, de 44, con un cuchillo casero con el que en total le produjoLo hizoen el momento en el que discutían los términos de la separación en el country Martindale.En el lugar también se encontraban los abogados de ambas partes, pero no pudieron ayudar a la víctima ya que Farré