me la mataron", aseguró la mujer. "Esta lacra iba a una velocidad terrible", dijo Verónica, la mamá de Lucía Bernaola, la adolescente de 14 años que fue atropellada el fin de semana por un joven de 19 años . "Fue el peor día de mi vida. No la atropellaron,aseguró la mujer.

En declaraciones radiales, Verónica explicó que "voy a pedir Justicia, no voy a parar. Así sea una figurita repetida para el intendente, la Justicia, los fiscales".

"Este dolor me va a acompañar toda la vida. No se termina", sostuvo la mujer.

Pese al profundo pesar, la mujer recordó con emoción a su hija tras la despedida que le hicieron sus familiares y amigos en el velorio.



"Si yo te describo a mi hija se me caería la baba. Las mismas personas que fueron lastimadas con ella estaban con muletas, tocando el cajón. Se levantaron para ir a despedirla. Gente que viajó, había gente que no veía hacía años. Ella era pura. Era alegre. Tiene más de 100 amigos, me fui feliz de ahí, estaban todos: compañeros del colegio, de jardín, maestras", relató.





Embed Mar del Plata: un conductor alcoholizado atropelló y mató a una chica de 14 años https://t.co/My3LVoel0X pic.twitter.com/M8DszhWPYp — minutouno (@minutounocom) 4 de junio de 2017

El hecho sucedió el domingo por la madrugada cuando Lucía estaba con un grupo de amigos sobre la vereda. Lucía murió en el acto. El joven de 19 años declaró el lunes en Tribunales donde negó estar corriendo una picada en el momento del siniestro. Cuando le hicieron el control tenía más del doble del alcohol permitido en sangre.