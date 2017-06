Sofía Gala, que se caracteriza por su fuerte carácter y por ser la hija de Moria Casán, habló sobre su carrera y la posibilidad de regresar a la televisión. "En general me llaman más para cine y teatro que para tele. Para tele me llaman para ser panelista, y a mí me deprime porque no quiero ser panelista", lanzó.

"Yo entiendo que me llamen porque soy picante o las cosas que puedo llegar a decir, pero no me interesa opinar sobre los demás ni ese tipo de trabajo", detalló en "Por si las moscas".

