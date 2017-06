El hombre murió hace un mes y desde ese día su entrañable mascota lo espera al costado de una vereda. Allí el perro come, duerme y pasa los días.



Los vecinos de la zona le hicieron una cucha para que no pase tanto frío. Incluso, un par de ellos quiso adoptarlo pero no fue posible. El animal no se deja atrapar y no quiere moverse de allí.



Perro

"Tenemos a Firulais desde hace casi un mes. Su historia se hizo muy conocida en las cuatro cuadras en donde se ha hecho totalmente dueño. Como cualquier personas que le gustan los animales su historia te parte el alma, tengo imágenes de verlo todos los días llorando en la sala velatoria y de ahí comenzamos la campaña para encontrarle un hogar. No se deja tocar y no solo eso, sino que está haciendo todo un proceso. Él debe creer que está abandonado, llora pidiendo auxilio", contó una vecina a Canal 7 de Mendoza.