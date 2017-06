La última final de la Champions League desató la guerra de egos entre Sebastián Vignolo y Mariano Closs. El Pollo no viajó a Cardiff para la trasmisión y mientras hacía la previa, disparó con ironía contra quienes lo dejaron afuera: "Si, acá estamos, gran saludo de Felipe McGouh. Anoche trasmitimos Río Negro Águilas – Racing, un partidazo, ¿cómo anda todo por allá?".





Embed Un periodista deportivo, furioso por no viajar a la final de la Championshttps://t.co/kqtBBlxvYk pic.twitter.com/qbp7ixS5tV — minutouno (@minutounocom) 5 de junio de 2017

Al día siguiente de la final de la Champions, mientras relataba Boca - Independiente, Vignolo siguió con sus disparos por elevación: "Menos mal que no me llevaron a la final de la Champions, me perdía Boca Independiente, ¡mirá qué partidazo!".Y al parecer, la final de la Champions League no es el único motivo de disputa entre Vignolo y Closs. Ambos están contratados por la cadena Fox, que a partir de agosto se hará cargo de la