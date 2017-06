Desde la fiscalía general, el secretario general, Santiago Garrido, refutó rotundamente las excusas vertidas por el conductor del Audi acusado de chocar un semáforo y herir gravemente a la joven. "Se escapó del lugar del hecho porque sabía lo que hizo", dijo el fiscal.

En entrevista para medios locales, Garrido sostuvo que "en la causa está absolutamente probado que venía manejando a muy alta velocidad, así lo manifestaron testigos ocasionales y hasta las personas que lo acompañaban".

"Circulaba cruzando todos los semáforos en rojo sin ningún tipo de contemplación por lo que podía llegar a ocasionar. El taxista que lo chocó tenía luz verde y se encontró de golpe con el Audi que pasó como un rayo", sintetizó.



Por su parte, Goyak intentó desligarse de la responsabilidad por el siniestro al mencionar que fue el taxi (un Fiat Siena) el que colisionó primero a su vehículo, lo que derivó en el segundo choque.



"Después de eso no recuerdo nada, porque me desvanecí y cuando me desperté estaba asustado, en estado de shock. Me fui a mi casa y pedí un médico para que me revisara porque tenía un golpe fuerte en la cabeza", explicó el joven en una entrevista para La Brujula 24.