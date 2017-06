Embed La pregunta sobre la pobreza en Argentina que Macri no supo responder https://t.co/WHyAGY0Ydk pic.twitter.com/riyt6Ktsrd — minutouno (@minutounocom) 20 de mayo de 2017

La Iglesia advirtió este martes quey ratificó su preocupación por el avance del narcotráfico, al convocar a la colecta anual de Cáritas.La campaña solidaria se realizará el fin de semana en todos los templos católicos del país y llevará por lema la frasea los representantes de la sociedad civil en su visita de julio de 2015 a Quito, Ecuador."La tarea de la Iglesia no es dedicarse a las estadísticas. A veces, como decía el cardenal Poli en el sermón del 25 de Mayo, sostuvo monseñor, presidente de Cáritas Argentina.El obispo ratificó que, que no solamente se dirige a la carencia económica, si no que tiene una múltiple manifestación:"Todo eso viene a completar y hacer más compleja esta realidad, que si uno la mide la ve como un mapa, pero que en el contacto directo uno se da cuenta cómo el abordaje de la pobreza tiene que ser global", aseguró en conferencia de prensa al presentar la colecta.Monseñor Ojea, al enfatizar que "esa dimensión complica y agrava considerablemente la situación de pobreza e indefensión"."Percibimos que, y destacó la tarea de la Iglesia en los centros de recuperación de adictos en las zonas marginales. El prelado consideró que la colecta de Cáritas es "un medio para ir a buscar a quienes no están en la mesa del banquete de la vida, a la que todos estamos llamados a participar".Cáritas recaudó 67.391.349 pesos en la campaña solidaria 2016, un año antes había conseguido 52.139.540 y en 2013 obtuvo 37.343.721.La organización afirmó en un comunicado queIndicó que puede asumir también tareas en prevención y atención de emergencias climáticas y trabajar con personas en situación de calle, junto a otras acciones de tipo asistencial, conforme a necesidades y lugares específicos.La organización informó queo por Internet a través de la página www.caritas.org.ar Además, indicó que se puede ayudar mediante un depósito en cheque o efectivo a nombre de Cáritas Argentina en la cuenta corriente del Banco Nación 038632/92, sucursal 0085 Plaza de Mayo, CBU 01105995-20000038632921, CUIT 30-51731290-4.