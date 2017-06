En el momento en el que se leyó el veredicto que lo condena a 35 años de prisión: Farré cambió una mirada atenta sobre los jueces por una vista perdida y un gesto de resignación.

El condenado no se molestó demasiado, no repudió el fallo ni protestó. "Farré no puede ocultar la violencia que lo caracteriza y la indiferencia frente a las personas que son distintas de él", anticipó el abogado defensor, Jorge Sandro.





Las fiscales Laura Zyseskind y Carolina Carballido Calatayud aseguraron que Farré merece la pena de prisión perpetua por el crimen de Schaefer y resaltaron la labor de los jurados. "Se retiraron con lágrimas en los ojos y aplaudidos de pie. Brindaron un gran servicio", dijo Zyseskind en la puerta de los tribunales de San Isidro, y agregó: "El fallo es ejemplar".



Carballido Calatayud afirmó que Farré fue trasladado a la "unidad carcelaria 46" de San Martín, donde estaba alojado, y dijo que esperaba que "se quede allí hasta que se muera".



"Se ha hecho justicia plenamente", dijo a la prensa el letrado en las puertas del Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro, donde se sustanció el juicio por jurados y en cuyas paredes exteriores se colgaron carteles con la leyenda "emoción violenta no".

























Un jurado popular de doce miembros declaró este martes en forma unánime a, y el juez de la causa le imputó la pena de prisión perpetua por el asesinato de su esposa Claudia Schaefer.En el juicio, hubo lágrimas de alegría y festejo eufórico de los familiares de la victima y un silencio atroz por parte de Farré y su abogado. Al Tribunal le alcanzó con una breve declaración para dejarle en claro a el femicida que su estrategia de conmover al jurado y declararse inimputable no le había servido.